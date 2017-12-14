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Транспорт и связь 14.12.2017 17:32

Международный аэропорт на северо-западе Азербайджана введен в строй после реконструкции

Международный аэропорт г. Загаталы (северо-запад Азербайджана) введен в эксплуатацию после капитальной реконструкции, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В рамках реконструкции на территории аэропорта построена взлетно-посадочная полоса (ВПП), значительно расширен перрон, установлены современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование, отремонтировано здание аэровокзального комплекса. Автомобильная стоянка перед аэровокзалом увеличена на 1200 кв. метров и теперь рассчитана на 150 автомобилей», - отмечается в информации.

По данным AZAL, строительные работы были выполнены азербайджанской компанией AzVirt. Длина новой ВПП составляет 3 км, ширина - 60 метров, толщина покрытия - 92 см, из которых 37 см составляет асфальтобетон.

"Новая полоса соответствует международным требованиям и позволит аэропорту «Загаталы» принимать широкофюзеляжные воздушные суда", - подчеркивает авиакомпания.

В общей сложности строительные работы были проведены на территории в 166 тыс. кв. метров.

Для тестирования систем посадки, радиопеленгаторов и светосигнальных систем в аэропорту Загаталы выполнены испытательные полеты.

"В день открытия аэропорта после реконструкции здесь впервые приземлился один из самых больших пассажирских самолетов в мире – Airbus A340-500", - подчеркивает AZAL.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]