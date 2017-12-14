Международный аэропорт на северо-западе Азербайджана введен в строй после реконструкции

Международный аэропорт г. Загаталы (северо-запад Азербайджана) введен в эксплуатацию после капитальной реконструкции, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«В рамках реконструкции на территории аэропорта построена взлетно-посадочная полоса (ВПП), значительно расширен перрон, установлены современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование, отремонтировано здание аэровокзального комплекса. Автомобильная стоянка перед аэровокзалом увеличена на 1200 кв. метров и теперь рассчитана на 150 автомобилей», - отмечается в информации.

По данным AZAL, строительные работы были выполнены азербайджанской компанией AzVirt. Длина новой ВПП составляет 3 км, ширина - 60 метров, толщина покрытия - 92 см, из которых 37 см составляет асфальтобетон.

"Новая полоса соответствует международным требованиям и позволит аэропорту «Загаталы» принимать широкофюзеляжные воздушные суда", - подчеркивает авиакомпания.

В общей сложности строительные работы были проведены на территории в 166 тыс. кв. метров.

Для тестирования систем посадки, радиопеленгаторов и светосигнальных систем в аэропорту Загаталы выполнены испытательные полеты.

"В день открытия аэропорта после реконструкции здесь впервые приземлился один из самых больших пассажирских самолетов в мире – Airbus A340-500", - подчеркивает AZAL.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 6 международных аэропортов в различных регионах страны.

Н.Аббасова