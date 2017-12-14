Саакашвили заявил, что его арест в Украине - это совместная операция ФСБ и СБУ

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что дело против него и его арест в Украине - это совместная операция спецслужб Украины и России.
"Я уверен, что "дело" против меня и мой арест - это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.
Лидер партии "Рух новых сил", подчеркнул, что В.Путина устраивает существующая в Украине ситуация, и он не хочет ее менять.
Ранее президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции назвал действия М.Саакашвили в Украине "плевком в лицо украинского и грузинского народов". "Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?" - сказал В.Путин.
По словам президента РФ, М.Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (в Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец".
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