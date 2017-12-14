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СНГ 14.12.2017 17:50

Саакашвили заявил, что его арест в Украине - это совместная операция ФСБ и СБУ

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что дело против него и его арест в Украине - это совместная операция спецслужб Украины и России.

"Я уверен, что "дело" против меня и мой арест - это совместная операция ФСБ и СБУ. Поверьте мне, у меня достаточно опыта для того, чтобы не делать таких заявлений просто на воздух, а Путин это сегодня практически подтвердил", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Лидер партии "Рух новых сил", подчеркнул, что В.Путина устраивает существующая в Украине ситуация, и он не хочет ее менять.

Ранее президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции назвал действия М.Саакашвили в Украине "плевком в лицо украинского и грузинского народов". "Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор?" - сказал В.Путин.

По словам президента РФ, М.Саакашвили ранее был президентом грузинского независимого государства, "теперь носится там (в Украине) по площадям и кричит на весь мир: "Я украинец".

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, СААКАШВИЛИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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