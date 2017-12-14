Азербайджан объявил в международный розыск Гусейнова, который подтасовал документы для получения политубежища за рубежом

Азербайджан объявил в международный розыск Рауфа Гусейнова, обвиняемого в подтасовке документов с целью получения политического убежища за рубежом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

«Уголовное дело по статьям 320.1 и 320.2 «Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов» Уголовного кодекса АР заведено в отношении гражданина Азербайджана Рауфа Гусейнова, сам он объявлен по линии «Интерпол» в международный розыск», - говорится в сообщении.

Генпрокуратура отмечает, что покинувший 4 мая 2017 года пределы Азербайджана Р.Гусейнов использовал поддельные документы с целью получения политического убежища за рубежом.

В сообщении ведомства отмечается, что Р.Гусейнов в поддельных документах указывал на то, что он якобы подвергался преследованию со стороны правоохранительных органов, вместе с супругой Амалией Сеидовой он был вызван в полицейское управление и привлечен к уголовной ответственности.

Р.Бабаев