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ТЭК 14.12.2017 18:30

SOCAR присматривается к НПЗ Isab ЛУКОЙЛа на Сицилии

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) присматривается к НПЗ Isab ЛУКОЙЛа на Сицилии, заявил вице-президент Госнефтекомпании по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров журналистам в четверг.

Ранее глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов заявлял, компания рассматривает различные варианты по будущей судьбе НПЗ Isab на Сицилии, но решения пока нет. По его словам, интерес к покупке этого актива проявляют компании SOCAR, компании из Ирана и Алжира.

"Мы интересуемся многими НПЗ, в том числе и этим. Мы обсудили, присматриваемся. Никаких конкретных решений по нему не принято. Сенсации не ждите", - сказал Э.Насиров.

Нефтеперерабатывающий комплекс Isab на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. "ЛУКОЙЛ" в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса Isab, в состав которого входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единых технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и 3 морских причала.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, ЛУКОЙЛ, НПЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]