SOCAR присматривается к НПЗ Isab ЛУКОЙЛа на Сицилии

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) присматривается к НПЗ Isab ЛУКОЙЛа на Сицилии, заявил вице-президент Госнефтекомпании по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров журналистам в четверг.

Ранее глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов заявлял, компания рассматривает различные варианты по будущей судьбе НПЗ Isab на Сицилии, но решения пока нет. По его словам, интерес к покупке этого актива проявляют компании SOCAR, компании из Ирана и Алжира.

"Мы интересуемся многими НПЗ, в том числе и этим. Мы обсудили, присматриваемся. Никаких конкретных решений по нему не принято. Сенсации не ждите", - сказал Э.Насиров.

Нефтеперерабатывающий комплекс Isab на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. "ЛУКОЙЛ" в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса Isab, в состав которого входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единых технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и 3 морских причала.

Б.Рустамбеков