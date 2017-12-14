SOCAR присматривается к НПЗ Isab ЛУКОЙЛа на Сицилии

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) присматривается к НПЗ Isab ЛУКОЙЛа на Сицилии, заявил вице-президент Госнефтекомпании по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров журналистам в четверг.
Ранее глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов заявлял, компания рассматривает различные варианты по будущей судьбе НПЗ Isab на Сицилии, но решения пока нет. По его словам, интерес к покупке этого актива проявляют компании SOCAR, компании из Ирана и Алжира.
"Мы интересуемся многими НПЗ, в том числе и этим. Мы обсудили, присматриваемся. Никаких конкретных решений по нему не принято. Сенсации не ждите", - сказал Э.Насиров.
Нефтеперерабатывающий комплекс Isab на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. "ЛУКОЙЛ" в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса Isab, в состав которого входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единых технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и 3 морских причала.
Б.Рустамбеков
Азербайджан объявил в международный розыск Гусейнова, который подтасовал документы для получения политубежища за рубежом
Азербайджан амбициозен в проведении Expo-2025 – помощник I вице-президента
На линии фронта погиб солдат азербайджанской армии в результате обстрела со стороны ВС Армении
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор
Азербайджан и Оман «сверяют часы» в сфере туризма
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
"Рустави-2" сообщает о тайных переговорах в Минске по вопросу экстрадиции Саакашвили в Грузию
Дамаск настаивает на отказе оппозиции от требования об уходе президента Сирии Асада
Турецкая оппозиция призвала открыть в Восточном Иерусалиме посольство Турции в Палестине
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Отношения между Иорданией и Азербайджаном развиваются в правильном направлении, - Нассар Ибрагим Мухаммед аль-Хабашнеи
Бакинцы приняли участие в музыкально-поэтическом кругосветном путешествии «80 минут вокруг света»
Состоялось первое заседание нового состава членов правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении