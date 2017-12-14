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Культура 14.12.2017 18:38

BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор

Компания BP и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с целью полноценного изучения важных археологических находок, обнаруженных во время расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ, Баку-Тбилиси-Эрзерум), сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев выразил благодарность региональному президенту BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гери Джонсу за "поддержку с финансированием работ, связанных с обнаруженными на территории Керпиджлитепе Геранбойского района находками, имеющими историческую ценность".

В свою очередь, Г.Джонс отметил, что компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане за период деятельности в республике вложили более $75 млн в реализацию различных социальных проектов.

Трубопровод ЮКТМ протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии) был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и предназначен для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1. Оператором трубопровода является компания BP-Azerbaijan.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]