BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор

Компания BP и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству с целью полноценного изучения важных археологических находок, обнаруженных во время расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ, Баку-Тбилиси-Эрзерум), сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма.
Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев выразил благодарность региональному президенту BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гери Джонсу за "поддержку с финансированием работ, связанных с обнаруженными на территории Керпиджлитепе Геранбойского района находками, имеющими историческую ценность".
В свою очередь, Г.Джонс отметил, что компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане за период деятельности в республике вложили более $75 млн в реализацию различных социальных проектов.
Трубопровод ЮКТМ протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии) был введен в эксплуатацию в конце 2006 года и предназначен для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1. Оператором трубопровода является компания BP-Azerbaijan.
Р.Бабаев
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