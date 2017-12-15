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Дальнее зарубежье 15.12.2017 10:33

Соединенным Штатам нужен прямой диалог с КНДР - американский представитель

Наравне с санкциями против КНДР, Вашингтону следует наладить прямой диалог с Пхеньяном, считает спецпредставитель США по Корее Джозеф Юн.

"Нам надо проводить прямую дипломатию параллельно с применением санкций. Эта наша политика, которая базируется на оказании давления и вовлеченности в диалог, и мы будем так действовать", - заявил чиновник в Бангкоке, где он находится с визитом.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете, заявил, что Соединенные Штаты готовы к диалогу с Северной Кореей "без предварительных условий".

Дж.Юн в Таиланде и Японии проводит консультации с официальными представителями по вопросам дальнейшего нагнетания давления на Пхеньян.

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Тэги: США, КНДР, ДИАЛОГ, НЕОБХОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]