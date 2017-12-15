Соединенным Штатам нужен прямой диалог с КНДР - американский представитель

Наравне с санкциями против КНДР, Вашингтону следует наладить прямой диалог с Пхеньяном, считает спецпредставитель США по Корее Джозеф Юн.

"Нам надо проводить прямую дипломатию параллельно с применением санкций. Эта наша политика, которая базируется на оказании давления и вовлеченности в диалог, и мы будем так действовать", - заявил чиновник в Бангкоке, где он находится с визитом.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете, заявил, что Соединенные Штаты готовы к диалогу с Северной Кореей "без предварительных условий".

Дж.Юн в Таиланде и Японии проводит консультации с официальными представителями по вопросам дальнейшего нагнетания давления на Пхеньян.