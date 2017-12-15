Президент Азербайджана утвердил увеличение с 2018 года размеров госпошлин за замену загранпаспорта и удостоверения личности при их утере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О госпошлине», предусматривающие увеличение размеров пошлин в связи с повторной выдачей загранпаспорта и удостоверения личности при их утрате или повреждении.
Согласно внесенным в закон поправкам, которые вступят в силу с 1 января 2018 года, размер госпошлины при выдаче удостоверения личности в течение 10 рабочих дней составит 15 манатов (ранее – 5 манатов) в течение 3 рабочих дней – 35 манатов (25 манатов), в течение одного рабочего дня – 45 манатов (35 манатов).
|
14.3-1. За повторную выдачу удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики в связи с его утерей или порчей
|
Размер госпошлины
|
14.3-1.1. При выдаче в течение 10 рабочих дней
|
15 манатов
|
14.3-1.2. При выдаче в течение 5 рабочих дней
|
35 манатов
|
14.3-1.3. При выдаче в течение 1 рабочего дня
|
45 манатов
Размер госпошлины при получении нового загранпаспорта при его утере или повреждении составит от 20 до 170 манат в зависимости от возраста его получателя. Данные госпошлины будут взиматься при получении загранпаспорта в течение 10 дней.
|
14.1-1. За повторную выдачу гражданам Азербайджанской Республики общегражданских паспортов (в связи с их утерей или порчей), дающих право на выезд за рубеж
|
Размер госпошлины
|
14.1-1.1. При выдаче в течение 10 рабочих дней
|
14.1-1.1.1. Для детей в возрасте до 1 года
|
20 манатов
|
14.1-1.1.2. Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
|
30 манатов
|
14.1-1.1.3. Для детей в возрасте от 3 до 18 лет
|
40 манатов
|
14.1-1.1.4. Для граждан, достигших 18-летнего возраста
|
50 манатов
|
14.1-1.2. При выдаче в течение 5 рабочих дней
|
14.1-1.2.1. Для детей в возрасте до 1 года
|
30 манатов
|
14.1-1.2.2. Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
|
50 манатов
|
14.1-1.2.3. Для детей в возрасте от 3 до 18 лет
|
70 манатов
|
14.1-1.2.4. Для граждан, достигших 18-летнего возраста
|
90 манатов
|
14.1-1.3. При выдаче в течение 1 рабочего дня
|
14.1-1.3.1. Для детей в возрасте до 1 года
|
50 манатов
|
14.1-1.3.2. Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
|
90 манатов
|
14.1-1.3.3. Для детей в возрасте от 3 до 18 лет
|
130 манатов
|
14.1-1.3.4. Для граждан, достигших 18-летнего возраста
|
170 манатов
|
Действия, подлежащие удержанию государственной пошлины
|
Размер госпошлины
|
33-3.1. За выдачу юридическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, утвержденных копий архивных документов
|
33-3.1.1. При выдаче в течение 3 рабочих дней
|
20 манатов
|
33-3.1.2. При выдаче в течение 5 рабочих дней
|
10 манатов
|
33-3.2. За выдачу физическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, утвержденных копий архивных документов
|
33-3.2.1. При выдаче в течение 3 рабочих дней
|
10 манатов
|
33-3.2.2. При выдаче в течение 5 рабочих дней
|
5 манатов
Р.Бабаев
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