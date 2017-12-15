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Социум 15.12.2017 10:14

Президент Азербайджана утвердил увеличение с 2018 года размеров госпошлин за замену загранпаспорта и удостоверения личности при их утере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О госпошлине», предусматривающие увеличение размеров пошлин в связи с повторной выдачей загранпаспорта и удостоверения личности при их утрате или повреждении.

Согласно внесенным в закон поправкам, которые вступят в силу с 1 января 2018 года, размер госпошлины при выдаче удостоверения личности в течение 10 рабочих дней составит 15 манатов (ранее – 5 манатов) в течение 3 рабочих дней – 35 манатов (25 манатов), в течение одного рабочего дня – 45 манатов (35 манатов).

14.3-1. За повторную выдачу удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики в связи с его утерей или порчей

Размер госпошлины

14.3-1.1. При выдаче в течение 10 рабочих дней

15 манатов

14.3-1.2. При выдаче в течение 5 рабочих дней

35 манатов

14.3-1.3. При выдаче в течение 1 рабочего дня

45 манатов

Размер госпошлины при получении нового загранпаспорта при его утере или повреждении составит от 20 до 170 манат в зависимости от возраста его получателя. Данные госпошлины будут взиматься при получении загранпаспорта в течение 10 дней.

14.1-1. За повторную выдачу гражданам Азербайджанской Республики общегражданских паспортов (в связи с их утерей или порчей), дающих право на выезд за рубеж

Размер госпошлины

14.1-1.1. При выдаче в течение 10 рабочих дней

14.1-1.1.1. Для детей в возрасте до 1 года

20 манатов

14.1-1.1.2. Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет

30 манатов

14.1-1.1.3. Для детей в возрасте от 3 до 18 лет

40 манатов

14.1-1.1.4. Для граждан, достигших 18-летнего возраста

50 манатов

14.1-1.2. При выдаче в течение 5 рабочих дней

14.1-1.2.1. Для детей в возрасте до 1 года

30 манатов

14.1-1.2.2. Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет

50 манатов

14.1-1.2.3. Для детей в возрасте от 3 до 18 лет

70 манатов

14.1-1.2.4. Для граждан, достигших 18-летнего возраста

90 манатов

14.1-1.3. При выдаче в течение 1 рабочего дня

14.1-1.3.1. Для детей в возрасте до 1 года

50 манатов

14.1-1.3.2. Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет

90 манатов

14.1-1.3.3. Для детей в возрасте от 3 до 18 лет

130 манатов

14.1-1.3.4. Для граждан, достигших 18-летнего возраста

170 манатов

Действия, подлежащие удержанию государственной пошлины

Размер госпошлины

33-3.1. За выдачу юридическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, утвержденных копий архивных документов

33-3.1.1. При выдаче в течение 3 рабочих дней

20 манатов

33-3.1.2. При выдаче в течение 5 рабочих дней

10 манатов

33-3.2. За выдачу физическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, утвержденных копий архивных документов

33-3.2.1. При выдаче в течение 3 рабочих дней

10 манатов

33-3.2.2. При выдаче в течение 5 рабочих дней

5 манатов

Р.Бабаев

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Тэги: ПАСПОРТА, ГОСПОШЛИНА, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]