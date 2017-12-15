Путин ожидает от конференции в Бишкеке новых инициатив по развитию российско-киргизского сотрудничества

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VI российско-киргизской межрегиональной конференции, открывшейся в пятницу в Бишкеке, сообщается на сайте Кремля.

"Ваши встречи, в которых традиционно принимают участие представители центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов и экспертного сообщества России и Киргизии, вносят значимый вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, способствуют развитию взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.

В.Путин отметил, что " в повестке дня сегодняшней конференции актуальные вопросы, касающиеся развития межрегиональных связей в сферах сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, инфраструктуры и логистического обеспечения".

"Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и интересными, помогут выработать новые идеи и инициативы по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества на благо дружественных народов России и Киргизии", - говорится в обращении президента РФ.