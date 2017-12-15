Путин ожидает от конференции в Бишкеке новых инициатив по развитию российско-киргизского сотрудничества

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VI российско-киргизской межрегиональной конференции, открывшейся в пятницу в Бишкеке, сообщается на сайте Кремля.
"Ваши встречи, в которых традиционно принимают участие представители центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов и экспертного сообщества России и Киргизии, вносят значимый вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, способствуют развитию взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.
В.Путин отметил, что " в повестке дня сегодняшней конференции актуальные вопросы, касающиеся развития межрегиональных связей в сферах сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, инфраструктуры и логистического обеспечения".
"Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и интересными, помогут выработать новые идеи и инициативы по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества на благо дружественных народов России и Киргизии", - говорится в обращении президента РФ.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан объявил в международный розыск Гусейнова, который подтасовал документы для получения политубежища за рубежом
Азербайджан амбициозен в проведении Expo-2025 – помощник I вице-президента
Денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре увеличились на 8%
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-ноябре сократились на 6%
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 18 декабря планирует привлечь 200 млн манатов
BP-Azerbaycan совместно с Минобразования в январе 2018 года начнут проект по улучшению преподавания информатики в ряде школ Баку и Сумгайыта
Президент Азербайджана утвердил увеличение с 2018 года размеров госпошлин за замену загранпаспорта и удостоверения личности при их утере
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел открытый урок, посвященный 130-летию Николая Вавилова
В Баку в школах №№ 95 и 129 прошли мероприятия проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении