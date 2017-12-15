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СНГ 15.12.2017 10:46

Путин ожидает от конференции в Бишкеке новых инициатив по развитию российско-киргизского сотрудничества

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VI российско-киргизской межрегиональной конференции, открывшейся в пятницу в Бишкеке, сообщается на сайте Кремля.

"Ваши встречи, в которых традиционно принимают участие представители центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов и экспертного сообщества России и Киргизии, вносят значимый вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, способствуют развитию взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.

В.Путин отметил, что " в повестке дня сегодняшней конференции актуальные вопросы, касающиеся развития межрегиональных связей в сферах сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта, инфраструктуры и логистического обеспечения".

"Рассчитываю, что ваши дискуссии будут содержательными и интересными, помогут выработать новые идеи и инициативы по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества на благо дружественных народов России и Киргизии", - говорится в обращении президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]