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СНГ 15.12.2017 11:02

Почти весь нелегальный алкоголь в Белоруссию привозят из России

Более 90% алкоголя, изъятого в текущем году из незаконного оборота в Белоруссии, оказалось российского происхождения, сообщает министерство внутренних дел республики.

"В 2017 году МВД из нелегального оборота изъято более 550 тыс. литров алкогольной продукции и спирта на сумму почти Br4,5 млн (более $2,2 млн)", - сообщает МВД Белоруссии.

По информации ведомства, более 90% изъятого алкоголя российского производства.

Всего в отношении правонарушителей составлено более 1,6 тыс. административных протоколов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, АЛКОГОЛЬ, КОНТРАФАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]