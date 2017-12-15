Почти весь нелегальный алкоголь в Белоруссию привозят из России

Более 90% алкоголя, изъятого в текущем году из незаконного оборота в Белоруссии, оказалось российского происхождения, сообщает министерство внутренних дел республики.

"В 2017 году МВД из нелегального оборота изъято более 550 тыс. литров алкогольной продукции и спирта на сумму почти Br4,5 млн (более $2,2 млн)", - сообщает МВД Белоруссии.

По информации ведомства, более 90% изъятого алкоголя российского производства.

Всего в отношении правонарушителей составлено более 1,6 тыс. административных протоколов.