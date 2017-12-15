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СНГ 15.12.2017 11:13

Казахстанец, избежавший расстрела в Китае за перевозку наркотиков, возвращен на родину

Гражданин Казахстана, приговоренный в Китае за контрабанду наркотиков к пожизненному заключению, доставлен на родину, сообщил руководитель пресс-служба казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"Сегодня, около часа назад из города Урумчи на родину этапирован гражданин Казахстана, приговоренный в Китае к смертной казни за контрабанду наркотических средств", - написал он в своем аккуанте в Facebook в пятницу.

А.Жайнаков напомнил, что уроженец Акмолинской области, 1989 года рождения, был задержан правоохранительными органами Китая в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 2009 году за транспортировку наркотиков и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. "В 2011 году приговор ему был заменен на пожизненное лишение свободы", - сказал он.

Руководитель пресс-службы подчеркнул, что казахстанскими дипломатами и сотрудниками Генеральной прокуратуры проведена большая работа по решению с китайской стороной вопросов перевода осужденных граждан в Казахстан для отбытия наказания в нашей стране.

"В текущем году из Китая в Казахстан этапировано еще четыре гражданина, а в целом с августа 2015 года благодаря усилиям посольства РК в КНР и казахстанских компетентных органов удалось добиться положительного решения о переводе в Казахстан 15 осужденных в Китае граждан нашей страны", - отметил А.Жайнаков.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КНР, НАРКОКУРЬЕР, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]