Казахстанец, избежавший расстрела в Китае за перевозку наркотиков, возвращен на родину

Гражданин Казахстана, приговоренный в Китае за контрабанду наркотиков к пожизненному заключению, доставлен на родину, сообщил руководитель пресс-служба казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"Сегодня, около часа назад из города Урумчи на родину этапирован гражданин Казахстана, приговоренный в Китае к смертной казни за контрабанду наркотических средств", - написал он в своем аккуанте в Facebook в пятницу.

А.Жайнаков напомнил, что уроженец Акмолинской области, 1989 года рождения, был задержан правоохранительными органами Китая в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 2009 году за транспортировку наркотиков и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. "В 2011 году приговор ему был заменен на пожизненное лишение свободы", - сказал он.

Руководитель пресс-службы подчеркнул, что казахстанскими дипломатами и сотрудниками Генеральной прокуратуры проведена большая работа по решению с китайской стороной вопросов перевода осужденных граждан в Казахстан для отбытия наказания в нашей стране.

"В текущем году из Китая в Казахстан этапировано еще четыре гражданина, а в целом с августа 2015 года благодаря усилиям посольства РК в КНР и казахстанских компетентных органов удалось добиться положительного решения о переводе в Казахстан 15 осужденных в Китае граждан нашей страны", - отметил А.Жайнаков.