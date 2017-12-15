Казахстанец, избежавший расстрела в Китае за перевозку наркотиков, возвращен на родину

Гражданин Казахстана, приговоренный в Китае за контрабанду наркотиков к пожизненному заключению, доставлен на родину, сообщил руководитель пресс-служба казахстанского МИД Ануар Жайнаков.
"Сегодня, около часа назад из города Урумчи на родину этапирован гражданин Казахстана, приговоренный в Китае к смертной казни за контрабанду наркотических средств", - написал он в своем аккуанте в Facebook в пятницу.
А.Жайнаков напомнил, что уроженец Акмолинской области, 1989 года рождения, был задержан правоохранительными органами Китая в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 2009 году за транспортировку наркотиков и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. "В 2011 году приговор ему был заменен на пожизненное лишение свободы", - сказал он.
Руководитель пресс-службы подчеркнул, что казахстанскими дипломатами и сотрудниками Генеральной прокуратуры проведена большая работа по решению с китайской стороной вопросов перевода осужденных граждан в Казахстан для отбытия наказания в нашей стране.
"В текущем году из Китая в Казахстан этапировано еще четыре гражданина, а в целом с августа 2015 года благодаря усилиям посольства РК в КНР и казахстанских компетентных органов удалось добиться положительного решения о переводе в Казахстан 15 осужденных в Китае граждан нашей страны", - отметил А.Жайнаков.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан объявил в международный розыск Гусейнова, который подтасовал документы для получения политубежища за рубежом
Азербайджан амбициозен в проведении Expo-2025 – помощник I вице-президента
Денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре увеличились на 8%
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-ноябре сократились на 6%
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 18 декабря планирует привлечь 200 млн манатов
BP-Azerbaycan совместно с Минобразования в январе 2018 года начнут проект по улучшению преподавания информатики в ряде школ Баку и Сумгайыта
Президент Азербайджана утвердил увеличение с 2018 года размеров госпошлин за замену загранпаспорта и удостоверения личности при их утере
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел открытый урок, посвященный 130-летию Николая Вавилова
В Баку в школах №№ 95 и 129 прошли мероприятия проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении