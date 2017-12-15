Санкционное давление на Пхеньян приближается к черте, за которой начнется экономическое удушение КНДР - Моргулов

Санкционное давление на Северную Корею приближается к "красной линии", за которой последует экономическое удушение КНДР, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Я думаю, что в санкционном давлении на Пхеньян мы приближаемся к "красной линии", за которой последует экономическое удушение КНДР", - сказал И.Моргулов в интервью "Интерфаксу".

"Россия не готова принимать в этом участие", - подчеркнул замминистра.

"Мы считаем это контрпродуктивным, во-первых, поскольку одно лишь санкционное давление не приведет к искомому результату, к решению ядерной проблемы Корейского полуострова", - отметил собеседник агентства.

"А во-вторых, есть очень существенный гуманитарный аспект - от санкций в первую очередь пострадают простые люди, и мы не можем этого не учитывать. Поэтому мы считаем, что наряду с теми санкциями, которые уже были приняты в Совбезе ООН, необходимо сейчас сосредоточить внимание и усилия на поиске путей возобновления диалога, и здесь Россия готова играть очень активную роль", - подчеркнул И.Моргулов.

"Наш трехэтапный план (российско-китайская "дорожная карта по урегулированию ситуации на Корейском полуострове - ИФ) предлагает реальную альтернативу выхода из нынешнего тупика напряженности через двойное замораживание, через возобновление прямого диалога между США и КНДР, другими участниками - заинтересованными сторонами, с выходом в перспективе на многосторонний диалог по всему комплексу проблем Корейского полуострова, включая проблему денуклеаризации", - отметил высокопоставленный российский дипломат.