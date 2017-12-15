В Китае будет проведено расследование дела об избиении южнокорейских журналистов государственной службой охраны - СМИ

МИД КНР заверил южнокорейских коллег, что Пекин проведет расследование инцидента с избиением китайской государственной службой охраны двух журналистов, которые сопровождали президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в ходе визита в Китай, сообщил журналистам представитель южнокорейского МИД на условиях анонимности.

"Представитель отдела Азии МИД Китая связался с нами вчера (в четверг - ИФ) вечером и сообщил об уже принятых мерах, а также о мерах, которые будут приняты в связи с инцидентом", - сообщил южнокорейский дипломат.

Он отметил, что соответствующая служба Китая получила указание провести расследование, однако для того, чтобы разобраться в том, что действительно произошло, потребуется определенное время.

В Южной Корее разразился скандал после того, как сотрудники госслужбы охраны Китая избили фотокорреспондентов южнокорейских СМИ во время посещения Мун Чжэ Ином одного из мероприятий в рамках визита.

Одна из оппозиционных партий Южной Кореи потребовала от президента в знак протеста прервать визит. Некоторые южнокорейские СМИ расценивают инцидент как неуважение к президенту и народу страны в целом.

Южная Корея заявила Китаю официальный протест, однако китайская сторона "даже не принесла извинений". Представитель МИД КНР Лу Кан лишь заявил, что на этот инцидент было обращено внимание, и выразил "озабоченность, если кто-то пострадал", отмечается в сообщениях.

Вместе с тем, в них признается, что южнокорейские фотокорреспонденты и телеоператоры, пытаясь найти наилучший ракурс для съемки, зачастую нарушают установленные правила и пытаются проникнуть через кордоны, установленные государственной службой охраны.