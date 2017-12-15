Киргизия может вновь попробовать привлечь Россию к строительству ГЭС на своей территории - вице-премьер

Киргизия и Россия могут вернуться к вопросу участия РФ в строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС, считает вице-премьер Киргизии, сопредседатель киргизско-российской двусторонней межправительственной комиссии Толкунбек Абдыгулов.
Отвечая в пятницу на вопрос "Интерфакса", Т.Абдыгулов сообщил, что тема строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС с участием российской стороны может войти в повестку дня заседания межправкомиссии, проведение которого планируется в 2018 году.
Вместе с тем, по его словам, "позиция РФ такая, что необходимо совместно изучить сначала потенциал рынке сбыта, возможно, даже в Центральной Азии, а потом говорить о конкретном строительстве".
Он не исключил, что Киргизия и Россия могут вернуться и к вопросу о совместном строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1. "По Камбар-Ате есть двусторонние вопросы, были проблемные вопросы, они будут решены в ближайшее время, и после этого мы продолжим уже разговор", - сказал вице-премьер.
Он сообщил, что в пятницу в Бишкеке в рамках проведения шестой киргизско-российской межрегиональной конференции состоялась встреча сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По итогам встречи было дано поручение министерствам экономики Киргизии и России, "чтобы они начали проработку где будем встречаться, когда и какие вопросы будут поставлены", отметил Т.Абдыгулов.
По его словам, на встрече "мы обсудили все самые важные горящие аспекты на сегодняшний день и еще раз убедились, что по многим вопросам мы находимся на одной волне".
В свою очередь А.Дворкович заявил, что "это абсолютно так, но, может быть, чуть-чуть поправлю - горящих аспектов нет, есть теплые отношения и отдельные проблемы, которые естественны для любых партнеров, которые стремятся двигаться вперед как можно быстрее, и знают, как решить эти проблемы".
В январе 2016 года Киргизия денонсировала подписанные в сентябре 2012 года соглашения с РФ о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада и Камабратинской ГЭС-1. В правительстве Киргизии тогда заявили, что одной из причин решения о денонсации соглашений с РФ является отсутствие решений по финансированию проектов, а также предлагаемое российской стороной серьезное удорожание кредитных средств, которые могут быть привлечены для строительства ГЭС, из-за сложной экономической ситуации.
Соглашения о строительстве ГЭС прекратили свое действие 9 августа 2016 года.
10 июля Киргизия и чешская компания "Liglass Trading CZ s.r.o." подписали соглашение о строительстве, вводе и эксплуатации двух из четырех ГЭС Верне-Нарынского каскада.
В рамках подписанного соглашения чешская сторона среди прочего обязалась в течение 30 банковских дней (со дня утверждения этого соглашения "Национальным энергохолдингом" Киргизии - 4 августа) перевести на целевой расчетный счет киргизского ОАО "Электрические станции" $37 млн для погашения затраченных "РусГидро" средств по этому проекту. Однако перевод денег не был осуществлен в указанные договором сроки.
10 октября премьер-министр Киргизии С.Исаков подписал постановление о расторжении соглашения с чешской компанией в одностороннем порядке.
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