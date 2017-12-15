Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0032 RUR   0.0289 GBR   2.2846 TRY   0.4379

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.04 Brent   63.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 17 Дек 11° 18 Дек 11°

АПК 15.12.2017 11:03

Азербайджан в январе-ноябре увеличил производство продукции АПК на 4,2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2017 года составил 6 млрд 200,6 млн манатов, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-ноябре 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 258,6 млн манатов, растениеводства – 2 млрд 942 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,8%.

При этом в январе-ноябре в республике произведено 450,1 тыс. тонн мяса (рост на 3,4%), 1 млн 847,1 тыс. тонн молока (рост на 0,8%), 1 млрд 564,9 млн яиц (рост на 6,4%).

Рост производства продукции растениеводства в январе-ноябре 2017 года составил 5,9%.

По данным на 1 декабря, сбор урожая картофеля составил 889,4 тыс. тонн (рост на 1,1%), овощей – 1 млн 370,5 тыс. тонн (рост на 10,9%), бахчевых культур – 437,5 тыс. тонн (спад на 5,8%), фруктов и ягод – 923,7 тыс. тонн (рост на 5,4%), винограда – 145,8 тыс. тонн (рост на 8,4%), табака – 5,1 тыс. тонн (рост на 41%), чайного листа – 772,2 тонн (спад на 22,9%).

Кроме этого, на начало декабря сбор урожая хлопка составил 194,5 тыс тонн (рост в 2,5 раза), сахарной свеклы – 408,2 тыс. тонн (рост на 44%), подсолнуха – 30 тыс. тонн (рост на 75,2%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство продукции АПК почти на 3% Азербайджан в январе-августе увеличил производство продукции АПК почти на 2% Азербайджан в январе-июле увеличил производство продукции АПК на 1,2% Азербайджан в январе-мае увеличил производство продукции АПК на 2% Азербайджан в январе-апреле увеличил производство продукции АПК на 3,2% Азербайджан в I квартале увеличил производство продукции АПК на 3,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]