Азербайджан в январе-ноябре увеличил производство продукции АПК на 4,2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2017 года составил 6 млрд 200,6 млн манатов, что на 4,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В январе-ноябре 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 258,6 млн манатов, растениеводства – 2 млрд 942 млн манатов.
За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,8%.
При этом в январе-ноябре в республике произведено 450,1 тыс. тонн мяса (рост на 3,4%), 1 млн 847,1 тыс. тонн молока (рост на 0,8%), 1 млрд 564,9 млн яиц (рост на 6,4%).
Рост производства продукции растениеводства в январе-ноябре 2017 года составил 5,9%.
По данным на 1 декабря, сбор урожая картофеля составил 889,4 тыс. тонн (рост на 1,1%), овощей – 1 млн 370,5 тыс. тонн (рост на 10,9%), бахчевых культур – 437,5 тыс. тонн (спад на 5,8%), фруктов и ягод – 923,7 тыс. тонн (рост на 5,4%), винограда – 145,8 тыс. тонн (рост на 8,4%), табака – 5,1 тыс. тонн (рост на 41%), чайного листа – 772,2 тонн (спад на 22,9%).
Кроме этого, на начало декабря сбор урожая хлопка составил 194,5 тыс тонн (рост в 2,5 раза), сахарной свеклы – 408,2 тыс. тонн (рост на 44%), подсолнуха – 30 тыс. тонн (рост на 75,2%).
Б.Рустамбеков
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