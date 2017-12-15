Выборы президента РФ назначены на 18 марта

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу официально назначил выборы президента РФ на 18 марта.

Верхняя палата приняла соответствующее постановление, которое вступит в силу с момента его официального опубликования.

Таким образом, фактически дан старт избирательной кампании.