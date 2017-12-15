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Пожарный погиб при тушении пожара в штате Калифорния

Один сотрудник пожарной службы погиб при тушении природного пожара "Томас", который в течение многих дней бушует в американском штате Калифорния, сообщает в пятницу американское агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По информации АП, погибшему было 32 года. Его звали Кори Айверсон, он проживал в Сан-Диего с двухлетней дочерью и ожидающей еще одного ребенка супругой. Он работал пожарным с 2009 года.

Трагедия произошла во время проведения операции, направленной на сдерживание огня в округе Вентура штата Калифорния.

К.Айверсон стал второй жертвой пожара. Ранее 70-летняя Санта Паула погибла после отравления дымом, а также от полученных травм в ходе эвакуации на прошлой неделе.

Пожар "Томас" за 10 дней стал четвертым по масштабам пожаром в истории Калифорнии.

Тысячи человек были эвакуированы и почти 1 тыс. зданий сгорели, большинство из которых были жилыми домами. С огнем борются более 8 тыс. пожарных.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]