Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев призвал не зарекаться от возможности попасть под уголовное преследование.
"От тюрьмы и от сумы не зарекайся", - сказал он в Замоскворецком суде Москвы, где в пятницу ему будет оглашён приговор.
Отвечая на вопросы журналистов, А.Улюкаев отметил, что "надеется на справедливый приговор" и готовится "к долгой и счастливой жизни".
А.Улюкаев в очередной раз подчеркнул свою невиновность, заявив, что "провокатор понятен".
Перед началом оглашения приговора адвокат Дариджан Квеидзе зашла в зал заседания с букетом из пяти белых роз.
"Это вам от поклонницы, просила передать в знак поддержки", - сказала она.
"Главное, чтобы жена не узнала", - пошутил экс-министр.
Финальная стадия судебного разбирательства в отношении А.Улюкаева вызвала большой интерес у СМИ. Журналисты начали собираться у здания суда ещё за несколько часов до начала оглашения.
По данным пресс-службы, освещать оглашение приговора по первому в истории современной России уголовному делу против федерального министра собрались представители порядка ста различных федеральных и зарубежных СМИ.
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