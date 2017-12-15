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СНГ 15.12.2017 12:34

Улюкаев надеется на справедливый приговор, но "от тюрьмы и сумы" не зарекается

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев призвал не зарекаться от возможности попасть под уголовное преследование.

"От тюрьмы и от сумы не зарекайся", - сказал он в Замоскворецком суде Москвы, где в пятницу ему будет оглашён приговор.

Отвечая на вопросы журналистов, А.Улюкаев отметил, что "надеется на справедливый приговор" и готовится "к долгой и счастливой жизни".

А.Улюкаев в очередной раз подчеркнул свою невиновность, заявив, что "провокатор понятен".

Перед началом оглашения приговора адвокат Дариджан Квеидзе зашла в зал заседания с букетом из пяти белых роз.

"Это вам от поклонницы, просила передать в знак поддержки", - сказала она.

"Главное, чтобы жена не узнала", - пошутил экс-министр.

Финальная стадия судебного разбирательства в отношении А.Улюкаева вызвала большой интерес у СМИ. Журналисты начали собираться у здания суда ещё за несколько часов до начала оглашения.

По данным пресс-службы, освещать оглашение приговора по первому в истории современной России уголовному делу против федерального министра собрались представители порядка ста различных федеральных и зарубежных СМИ.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, ПРИГОВОР, НАДЕЖДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]