В Баку в школах №№ 95 и 129 прошли мероприятия проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж

13 декабря с.г. учащиеся школы № 95 города Баку приняли участие в конкурсе «Самый читающий класс» в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». На открытом уроке они читали отрывки из произведений русской литературы – «Бородино» и «На смерть поэта» Михаила Лермонтова, «Воробьишко» Максима Горького, «Притча о молочке» Дмитрия Мамина-Сибиряка. Затем состоялось их обсуждение – школьники анализировали прочитанное, делились своими впечатлениями.
14 декабря с.г. мероприятия проекта РИКЦ «Книги и писатели – юбиляры 2017 года» прошли в школе № 129 города Баку. Учащиеся 6 – 8 классов приняли участие в конкурсе «Самый читающий класс», после чего была представлена литературно-музыкальная композиция по мотивам стихотворений Самуила Маршака, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова .
В мероприятиях приняли участие и.о. директора школы № 95 Ильхама Сафарова, директор школы № 129 Эсмира Гулиева, координатор образовательных программ РИКЦ Олеся Аленина и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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