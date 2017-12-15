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15.12.2017 11:32

В Баку в школах №№ 95 и 129 прошли мероприятия проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж

13 декабря с.г. учащиеся школы № 95 города Баку приняли участие в конкурсе «Самый читающий класс» в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». На открытом уроке они читали отрывки из произведений русской литературы – «Бородино» и «На смерть поэта» Михаила Лермонтова, «Воробьишко» Максима Горького, «Притча о молочке» Дмитрия Мамина-Сибиряка. Затем состоялось их обсуждение – школьники анализировали прочитанное, делились своими впечатлениями.

14 декабря с.г. мероприятия проекта РИКЦ «Книги и писатели – юбиляры 2017 года» прошли в школе № 129 города Баку. Учащиеся 6 – 8 классов приняли участие в конкурсе «Самый читающий класс», после чего была представлена литературно-музыкальная композиция по мотивам стихотворений Самуила Маршака, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова .

В мероприятиях приняли участие и.о. директора школы № 95 Ильхама Сафарова, директор школы № 129 Эсмира Гулиева, координатор образовательных программ РИКЦ Олеся Аленина и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]