Глава ЦИК сообщает о 23 желающих баллотироваться на выборах президента РФ

Желание баллотироваться на выборах президента РФ на данный момент выразили уже 23 человека и их число, вероятно, будет расти, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать", - сказала Э.Памфилова, выступая на заседании Совета Федерации в пятницу.

В беседе с журналистами она отметила: "Это не значит, что все они придут в Центризбирком".

"Сколько их будет завтра-послезавтра - непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше", - сказала она.