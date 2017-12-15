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СНГ 15.12.2017 13:03

Глава ЦИК сообщает о 23 желающих баллотироваться на выборах президента РФ

Желание баллотироваться на выборах президента РФ на данный момент выразили уже 23 человека и их число, вероятно, будет расти, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать", - сказала Э.Памфилова, выступая на заседании Совета Федерации в пятницу.

В беседе с журналистами она отметила: "Это не значит, что все они придут в Центризбирком".

"Сколько их будет завтра-послезавтра - непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше", - сказала она.

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Тэги: РОССИЯ, ЦИК, ВЫБОРЫ, ПРЕТЕНДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]