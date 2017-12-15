Глава ЦИК сообщает о 23 желающих баллотироваться на выборах президента РФ

Желание баллотироваться на выборах президента РФ на данный момент выразили уже 23 человека и их число, вероятно, будет расти, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать", - сказала Э.Памфилова, выступая на заседании Совета Федерации в пятницу.
В беседе с журналистами она отметила: "Это не значит, что все они придут в Центризбирком".
"Сколько их будет завтра-послезавтра - непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше", - сказала она.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан объявил в международный розыск Гусейнова, который подтасовал документы для получения политубежища за рубежом
Азербайджан амбициозен в проведении Expo-2025 – помощник I вице-президента
Денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре увеличились на 8%
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-ноябре сократились на 6%
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 18 декабря планирует привлечь 200 млн манатов
BP-Azerbaycan совместно с Минобразования в январе 2018 года начнут проект по улучшению преподавания информатики в ряде школ Баку и Сумгайыта
Президент Азербайджана утвердил увеличение с 2018 года размеров госпошлин за замену загранпаспорта и удостоверения личности при их утере
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане вложили более $75 млн в реализацию социальных проектов – региональный директор
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел открытый урок, посвященный 130-летию Николая Вавилова
В Баку в школах №№ 95 и 129 прошли мероприятия проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении