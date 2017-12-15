В Сумгайыте заложен фундамент завода по производству стекла

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии закладки фундамента ряда предприятий на территории Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП), сообщает сайт главы государства.
В частности, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента завода по производству стекла, который будет построен стороны ЗАО "AzerFloat".
Производство стекла на заводе будет организовано по германской технологии. Годовая мощность завода составит 8 млн кв. м. Производимая продукция будет экспортироваться в Россию, Грузию и страны Центральной Азии. На заводе будут работать 180 человек.
Кроме этого, И.Алиев также принял участие в закладки фундамента фабрики по производству шерстяной пряжи. На фабрике будут работать 100 человек
Президент также принял участие в открытии первого этапа завода по производству пестицидов, построенного компанией "Aqrokimya Azеrbaycan" (входит в промышленную группу Gilan). Общая площадь завода составляет 18,3 га, годовая мощность – 20 тыс. тонн. На строительство завода Национальный фонд поддержки предпринимательства выделил льготный кредит в размере 9,5 млн манатов. На заводе создано 100 рабочих мест
И.Алиев также ввел в эксплуатацию Центр по переработке, регистрации и передаче сведений, построенного ООО "STDC". Ввод в эксплуатацию этого Data Center позволит в будущем расширить применение в Азербайджане технологии "блокчейн". Реализация этого проекта позволит обеспечить работой 100 человек.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Резидентами парка являются 13 компаний, суммарные инвестиции в которые оцениваются в $1,8 млрд.
На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
А.Азизов
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