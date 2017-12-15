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Бизнес и законодательство 15.12.2017 12:05

В Сумгайыте заложен фундамент завода по производству стекла

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии закладки фундамента ряда предприятий на территории Сумгайытского химико-промышленного парка (СХПП), сообщает сайт главы государства.

В частности, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента завода по производству стекла, который будет построен стороны ЗАО "AzerFloat".

Производство стекла на заводе будет организовано по германской технологии. Годовая мощность завода составит 8 млн кв. м. Производимая продукция будет экспортироваться в Россию, Грузию и страны Центральной Азии. На заводе будут работать 180 человек.

Кроме этого, И.Алиев также принял участие в закладки фундамента фабрики по производству шерстяной пряжи. На фабрике будут работать 100 человек

Президент также принял участие в открытии первого этапа завода по производству пестицидов, построенного компанией "Aqrokimya Azеrbaycan" (входит в промышленную группу Gilan). Общая площадь завода составляет 18,3 га, годовая мощность – 20 тыс. тонн. На строительство завода Национальный фонд поддержки предпринимательства выделил льготный кредит в размере 9,5 млн манатов. На заводе создано 100 рабочих мест

И.Алиев также ввел в эксплуатацию Центр по переработке, регистрации и передаче сведений, построенного ООО "STDC". Ввод в эксплуатацию этого Data Center позволит в будущем расширить применение в Азербайджане технологии "блокчейн". Реализация этого проекта позволит обеспечить работой 100 человек.

Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Резидентами парка являются 13 компаний, суммарные инвестиции в которые оцениваются в $1,8 млрд.

На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПРЕДПРИЯТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]