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Транспорт и связь 15.12.2017 12:12

BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане профинансировали создание исследовательского центра Big data в Университете ADA

Первый исследовательский центр Big data (Big data research center) в пятницу начал свою деятельность в Азербайджане, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан" с церемонии, посвященной открытию центра.

Центр "Big data" создан в университете ADA (Азербайджанская дипломатическая академия). Инициаторами проекта являются компания BP и ее партнеры по проектам Азери-Чираг-Гюнешли, Баку-Тбилиси-Джейхан, «Шах-Дениз» и Южно-кавказская трубопроводная магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзерум) и университет ADA.

Помимо центра, в университете начнет деятельность новая магистерская программа по анализу "Big Data" и Data-науке. Это позволит обеспечить спрос Азербайджана в дата-специалистах и в "big data" аналитиках. Центр будет открыт для государственного и частного сектора.

Ректор университета ADA Хафиз Пашаев в своем выступлении отметил, что Центр имеет большое значение для академического общества страны. "Big Data Центр позволит расширить исследовательские навыки во всех сферах и поможет развитию исследовательской экосистемы", - сказал он.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в своем выступлении отметил, что новый Центр даст толчок подготовке специализированных ученых по "data", инженеров в этом направлении и информации и профессионалов по анализу "Big data".

Реализация данного проекта стоимостью $410 тыс. началась в октябре 2016 года. В рамках проекта была создана библиотека по дата-анализу, создано 30 рабочих терминалов, оснащенных всем необходимым оборудованием, проведен тренинг сотрудников.

"В США технология "Big data" позволила правоохранительным органам очень быстро пооанализировать свыше 480 тыс. телефонных звонков, текстовых сообщений, информации в соцсетях, фотографии и видеоматериалы и в течение 4 дней поймать преступников", - сказал Г.Джонс.

Он также сообщил, что BP и университет ADA обсуждают варианты по расширению совместной деятельности в сфере "Big Data". В частности, возможно открытие в университете учебного центра по "Big Data" анализу, обслуживающего весь регион.

"Мы также работаем с профессионалами ведущих мировых университетов по подготовке магистерских программ по "Big Data" анализу и учебных планов. Перед нами стоят более сложные цели на перспективу. К примеру, превратить университет ADA в региональный центр по "big data" исследованию и анализу. Кроме того, обеспечить более широкое использование "big data "технологий в Азербайджане (в образовании, транспорте, финсекторе, АПК, энергетике) за счет создания трехстороннего сотрудничества между правительством, бизнес- обществом и научными кругами",- подчеркнул он.

Н.Аббасова

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Тэги: BP, ADA, ЦЕНТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]