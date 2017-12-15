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Наука и образование 15.12.2017 12:17

BP-Azerbaycan совместно с Минобразования в январе 2018 года начнут проект по улучшению преподавания информатики в ряде школ Баку и Сумгайыта

Компания BP-Azerbaycan планирует реализацию ряда проектов по развитию сферы образования в Азербайджане, заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в пятницу на открытии "Big Data" Центра.

"Мы совместно с нашими партнерами и Минобразования Азербайджана готовим несколько проектов по усовершенствованию образования в сфере информационных технологий в республике. Один из таких проектов направлен на усовершенствование предмета информатики в старших классах ряда средних школ Баку и Сумгайыта, который начнется в январе 2018 года",- сказал он.

Г.Джонс уточнил, что новый проект охватит 1,2 тыс. учеников, 100 преподавателей старших классов средних школ и 15 преподавателей университетов.

"Считаем, что эти инициативы повысят уровень знаний обучающихся в IT-школах", - подчеркнул он.

Н.Аббасова

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Тэги: BP, ПРОЕКТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]