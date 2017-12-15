Счетпалата Азербайджана выявила нарушения в деятельности ADIF при выплате компенсаций вкладчикам 2 банков – глава палаты

Счетная палата Азербайджана выявила определенные финансовые и правовые нарушения в деятельности Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) при выплате компенсаций вкладчикам ряда банков, закрытых в 2016 году, заявил глава палаты Вугар Гюльмамедов.

"Проверка в ADIF продолжается. Пока завершена проверка выдачи компенсаций вкладчикам двух закрытых в Азербайджане банков", - сказал В.Гюльмамедов журналистам в пятницу.

По его словам, в ходе проверки были выявлены определенные финансовые и правовые нарушения со стороны ADIF при выплате компенсаций по застрахованным вкладам этих двух банков. "Учитывая серьезность выявленных нарушений, палата приняла решение материалы по ним направить в правоохранительные органы", - добавил он.

ADIF в 2016-2017гг осуществлял выплату компенсаций вкладчикам 11 банков в Азербайджане, лицензия на деятельность которых была отозвана в 2016 году решением регулятора. Вкладчики этих банков в Азербайджане получили компенсаций на общую сумму свыше 748 млн манатов.

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

А.Азизов