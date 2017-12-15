Пресс-релиз

16 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку будет представлен спектакль «Сны». Он представляет собой литературно-музыкальную постановку, основанную на стихотворениях молодых бакинских поэтов. Молодые авторы попробуют взглянуть по новому на собственные тексты, проводя параллели с произведениями Габриэля Гарсия Маркеса – колумбийского писателя, одного из ярчайших представителей направления магического реализма, лауреата Нобелевский премии по литературе
Начало – в 15:00 часов. Вход свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected].
Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку
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