Пресс-релиз

16 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку будет представлен спектакль «Сны». Он представляет собой литературно-музыкальную постановку, основанную на стихотворениях молодых бакинских поэтов. Молодые авторы попробуют взглянуть по новому на собственные тексты, проводя параллели с произведениями Габриэля Гарсия Маркеса – колумбийского писателя, одного из ярчайших представителей направления магического реализма, лауреата Нобелевский премии по литературе

Начало – в 15:00 часов. Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку