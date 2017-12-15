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СНГ 15.12.2017 12:51

Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

Замоскворецкий суд Москвы выносит обвинительный приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд установил, что Улюкаев совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно получил взятку, будучи должностным лицом, за действие в пользу взяткодателя, в особо крупном размере", - говорится в приговоре судьи Ларисы Семеновой, который оглашается в пятницу.

Из приговора следует, что А.Улюкаев, будучи министром экономического развития, 28 октября 2016 года потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина денежные средства в размере 2 млн долларов.

В ходе прений сторон прокурор Борис Непорожный попросил суд признать А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн и приговорить его к наказанию в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Кроме того, гособвинение настаивает на лишении бывшего министра всех госнаград и званий.

15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.

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Тэги: РОССИЯ, СУД, УЛЮКАЕВ, ВИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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