Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

Замоскворецкий суд Москвы выносит обвинительный приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".
"Суд установил, что Улюкаев совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно получил взятку, будучи должностным лицом, за действие в пользу взяткодателя, в особо крупном размере", - говорится в приговоре судьи Ларисы Семеновой, который оглашается в пятницу.
Из приговора следует, что А.Улюкаев, будучи министром экономического развития, 28 октября 2016 года потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина денежные средства в размере 2 млн долларов.
В ходе прений сторон прокурор Борис Непорожный попросил суд признать А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн и приговорить его к наказанию в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Кроме того, гособвинение настаивает на лишении бывшего министра всех госнаград и званий.
15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.
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