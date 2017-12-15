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Дальнее зарубежье 15.12.2017 17:14

Европейские лидеры договорились о переходе ко второй фазе переговоров по Brexit - Туск

Председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что главы государств и правительств стран ЕС одобрили предложение о переходе ко второй фазе переговоров с Великобританией по Brexit.

"Лидеры ЕС согласны перейти ко второму этапу переговоров по Brexit. Поздравляем премьер-министра Терезу Мэй", - написал Д.Туск в пятницу в своем "Твиттере".

Одобрив решение о переходе ко второй фазе, Европейский Совет также утвердил по предложению Еврокомиссии руководящие указания для второго этапа переговоров. Они опубликованы в пятницу на сайте Евросовета.

На прошлой неделе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе. Д.Туск заявил, что второй этап переговоров будет значительно более тяжелым, чем первый.

В рамках второй фазы Великобритания и ЕС должны обсудить вопросы будущих торговых отношений между сторонами.

На первом этапе стороны достигали договоренностей по правам граждан, границе Ирландии и финансовое урегулировании выхода Великобритании из ЕС. Так, Великобритания выплатит Евросоюзу 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро) в в рамках Brexit.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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