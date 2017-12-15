Европейские лидеры договорились о переходе ко второй фазе переговоров по Brexit - Туск

Председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что главы государств и правительств стран ЕС одобрили предложение о переходе ко второй фазе переговоров с Великобританией по Brexit.
"Лидеры ЕС согласны перейти ко второму этапу переговоров по Brexit. Поздравляем премьер-министра Терезу Мэй", - написал Д.Туск в пятницу в своем "Твиттере".
Одобрив решение о переходе ко второй фазе, Европейский Совет также утвердил по предложению Еврокомиссии руководящие указания для второго этапа переговоров. Они опубликованы в пятницу на сайте Евросовета.
На прошлой неделе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе. Д.Туск заявил, что второй этап переговоров будет значительно более тяжелым, чем первый.
В рамках второй фазы Великобритания и ЕС должны обсудить вопросы будущих торговых отношений между сторонами.
На первом этапе стороны достигали договоренностей по правам граждан, границе Ирландии и финансовое урегулировании выхода Великобритании из ЕС. Так, Великобритания выплатит Евросоюзу 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро) в в рамках Brexit.
Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.
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