В Париже приветствуют желание Вашингтона начать диалог с Пхеньяном

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в пятницу заявил, что положительно оценивает готовность США начать диалог с Северной Кореей.

"С нашей стороны инициативы, которые направлены на попытки начать диалог, получают только одобрение", - сказал глава МИД Франции в эфире радиостанции РТЛ.

"Я чувствую, что есть небольшой прогресс в урегулировании этой проблемы. Я вижу перспективы, которые, я надеюсь, приведут к положительным результатам", - отметил Ж.-И.Ле Дриан.

Однако он призвал продолжать придерживаться "исключительно твёрдого" подхода в отношении Пхеньяна.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могут начать диалог с Северной Кореей, не выдвигая предварительных условий.