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Дальнее зарубежье 15.12.2017 17:46

В Париже приветствуют желание Вашингтона начать диалог с Пхеньяном

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в пятницу заявил, что положительно оценивает готовность США начать диалог с Северной Кореей.

"С нашей стороны инициативы, которые направлены на попытки начать диалог, получают только одобрение", - сказал глава МИД Франции в эфире радиостанции РТЛ.

"Я чувствую, что есть небольшой прогресс в урегулировании этой проблемы. Я вижу перспективы, которые, я надеюсь, приведут к положительным результатам", - отметил Ж.-И.Ле Дриан.

Однако он призвал продолжать придерживаться "исключительно твёрдого" подхода в отношении Пхеньяна.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могут начать диалог с Северной Кореей, не выдвигая предварительных условий.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, КНДР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]