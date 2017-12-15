Денежные переводы физлиц из РФ в Грузию составили почти треть всех перечислений из-за рубежа

Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе-ноябре 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на $57,1млн, или на 16,2% - до $410,2 млн, сообщает в пятницу Национальный банк Грузии.

По информации Нацбанка, эта сумма составляет 32,2% всех денежных переводов, осуществленных физлицами из-за рубежа, объем которых за 11 месяцев текущего года увеличился на 19,7%, до $1 млрд 241,1 млн.

В ноябре в республику было переведено $122,1 млн, что на 24,8% больше, чем в ноябре годом ранее, в том числе поступления из РФ выросли на 10,5% - до $39,1 млн (32,1% всех перечислений).

По объему денежных перечислений в Грузию на втором месте после России находятся США, откуда в январе-ноябре поступило $128,9 млн (10,4% общей суммы), на третьем - Италия с $127,6 млн (10,3%), на четвертом Греция - $126,1 млн (10,2%), на пятом - Израиль - $106,8 млн (8,6%), далее следуют Турция, Испания, Германия, Украина, Франция, Азербайджан, другие страны.

Из Грузии в зарубежные страны за 11 месяцев этого года переведено $189 млн, что на 7,4% больше, чем за тот же период 2016 года. Больше всего денежных средств направлено в Россию - $80,5 млн (42,6% всех перечислений), а также на Украину - $20,6 млн (10,9%) и в Турцию - $15,7 млн (8,3%).

В 2016 году объем средств, перечисленных в Грузию из-за рубежа, увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,1% - до $1 млрд 156,2 млн, что составило 8,1% ВВП страны. В том числе из России поступило $394,6 млн (34,1% всех денежных переводов), в Россию было переведено $86,3 млн (44,4% общей суммы).