США помогут Узбекистану вступить в ВТО

Помощник торгового представителя США по Центральной и Южной Азии Марк Линскотт обсудил в Министерстве внешней торговли Узбекистана вопросы вступления республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
По ее данным, кроме того на встрече были детально рассмотрены вопросы, связанные с членством Узбекистана в Общей системе тарифных преференций США и правовой защиты интеллектуальной собственности.
"Достигнуты договоренности о содействии американской стороны, в т.ч. техническом в процессе вступления Республики Узбекистан в ВТО", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в целях практического продвижения указанных вопросов будут установлены постоянные контакты между ответственными сотрудниками Минвнешторга Узбекистана и Офиса торгового представительства США.
В пресс-службе сообщили, что американской стороной была дана высокая оценка проведенному 12 декабря в Алматы заседанию Совета рамочного соглашения по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и США (ТИФА).
Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в ноябре в Южную Корею заявил, что республика возобновила работу по вступлению в ВТО.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году был сформирован рабочий межведомственный комитет по вопросу присоединения к ВТО. В последующие годы данная рабочая группа собиралась не регулярно, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены.
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