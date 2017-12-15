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Дальнее зарубежье 15.12.2017 18:29

Лондон не будет исключать дату выхода Великобритании из ЕС из законопроекта по Brexit

Правительство Великобритании не намерено исключать из законопроекта по Brexit пункт с датой и временем выхода страны из ЕС, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс".

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что таких "планов нет".

Ранее газета "Таймс" сообщала, что Т.Мэй откажется от планов вписать дату Brexit в законопроект. Такое решение, писала газета, Т.Мэй приняла после того, как Палата общин парламента Великобритании проголосовала за то, чтобы условия Brexit нельзя было согласовать без голосования парламентариев. В результате, пишет "Таймс", переговоры по Brexit могут затянуться.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЗАКОНОПРОЕКТ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]