Лондон не будет исключать дату выхода Великобритании из ЕС из законопроекта по Brexit

Правительство Великобритании не намерено исключать из законопроекта по Brexit пункт с датой и временем выхода страны из ЕС, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс".

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что таких "планов нет".

Ранее газета "Таймс" сообщала, что Т.Мэй откажется от планов вписать дату Brexit в законопроект. Такое решение, писала газета, Т.Мэй приняла после того, как Палата общин парламента Великобритании проголосовала за то, чтобы условия Brexit нельзя было согласовать без голосования парламентариев. В результате, пишет "Таймс", переговоры по Brexit могут затянуться.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.