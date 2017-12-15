Вторая фаза переговоров по Brexit будет зависеть от полного выполнения условий первого этапа - Европейский Совет

В принятых в пятницу на саммите ЕС в Брюсселе руководящих указаниях по второй фазе переговоров по Brexit Европейский Совет приветствовал прогресс, достигнутый на первом этапе, и заявил, что постановляет о возможности перехода ко второму этапу, касающемуся будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Евросовет подчеркнул в этом документе, что переговоры во второй фазе обусловливаются полным и своевременным выполнением обязательств, взятых на первом этапе.

"В ходе переговоров на втором этапе, посвященных переходным соглашениям, а также общему пониманию структуры будущих отношений, руководящие принципы Европейского совета от 29 апреля 2017 года продолжают полностью применяться и должны соблюдаться", - говорится в опубликованных на сайте Европейского Совета указаниях.