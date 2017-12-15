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Дальнее зарубежье 15.12.2017 18:43

Вторая фаза переговоров по Brexit будет зависеть от полного выполнения условий первого этапа - Европейский Совет

В принятых в пятницу на саммите ЕС в Брюсселе руководящих указаниях по второй фазе переговоров по Brexit Европейский Совет приветствовал прогресс, достигнутый на первом этапе, и заявил, что постановляет о возможности перехода ко второму этапу, касающемуся будущих отношений Брюсселя и Лондона.

Евросовет подчеркнул в этом документе, что переговоры во второй фазе обусловливаются полным и своевременным выполнением обязательств, взятых на первом этапе.

"В ходе переговоров на втором этапе, посвященных переходным соглашениям, а также общему пониманию структуры будущих отношений, руководящие принципы Европейского совета от 29 апреля 2017 года продолжают полностью применяться и должны соблюдаться", - говорится в опубликованных на сайте Европейского Совета указаниях.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, УКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]