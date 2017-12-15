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Дальнее зарубежье 15.12.2017 19:03

Тереза Мэй поблагодарила руководство ЕС за переход ко второму этапу Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу поблагодарила председателя Европейского совета Дональда Туска и главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера за решение ЕС перейти ко второй фазе переговоров о выходе Британии из ЕС.

"Спасибо Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск. Сегодняшний день стал важным шагом на пути к плавному и упорядоченному Brexit и к созданию наших будущих крепких и особенных отношений", - написала Т.Мэй в Twitter.

Ранее в пятницу Д.Туск сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза договорились о переходе ко второму этапу переговоров с Лондоном по выходу Великобритании из состава союза.

В рамках второй фазы Великобритания и ЕС должны обсудить вопросы будущих торговых отношений между сторонами.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЭТАП, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]