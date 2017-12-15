Тереза Мэй поблагодарила руководство ЕС за переход ко второму этапу Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу поблагодарила председателя Европейского совета Дональда Туска и главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера за решение ЕС перейти ко второй фазе переговоров о выходе Британии из ЕС.

"Спасибо Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск. Сегодняшний день стал важным шагом на пути к плавному и упорядоченному Brexit и к созданию наших будущих крепких и особенных отношений", - написала Т.Мэй в Twitter.

Ранее в пятницу Д.Туск сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза договорились о переходе ко второму этапу переговоров с Лондоном по выходу Великобритании из состава союза.

В рамках второй фазы Великобритания и ЕС должны обсудить вопросы будущих торговых отношений между сторонами.