Оппозиционная парламентская сила обсуждает возможность выдвижения своего кандидата на пост премьера Армении

Ереван. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Оппозиционная фракция парламента Армении "Царукян" обсуждает возможность выдвижения собственной кандидатуры на пост премьер-министра республики в 2018 году.

"Мы обсуждаем вопрос собственного кандидата. Если мы посчитаем нецелесообразным выдвижение собственного кандидата, тогда будем рассматривать другие предложения", - сказал депутат фракции "Царукян" Сергей Багратян.

По его словам, действующий премьер Карен Карапетян, кроме желания сохранить пост в 2018 году, должен иметь соответствующую возможность.

"Имеет или нет он такую возможность, покажет решение правящей Республиканской партии", - отметил он.

Фракцией "Царукян" руководит один из богатейших людей Армении Гагик Царукян.

В апреле 2018 года истекает срок полномочий С.Саргсяна на посту президента Армении. Тогда республика полностью перейдет на парламентскую форму правления. Премьер-министра и президента Армении будет выбирать парламент.

В минувший четверг президент Армении Серж Саргсян заявил, что пока не решил, выдвинет ли свою кандидатуру на пост премьера республики в 2018 году.

По его словам, желание действующего премьера Карена Карапетяна продолжить деятельность на том же посту в 2018 году "вполне здравое и логическое".

"Считаю, что К.Карапетян, как премьер-министр, как человек, для нас приемлем и полезен. Имею в виду для меня лично и для Республиканской партии. Придет время, и мы очень спокойно объявим о наших решениях", - отметил президент Армении.

На вопрос, продолжит ли он оставаться в политике, С.Саргсян ответил: "Посмотрим".

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