Азербайджан усиливает меры для обеспечения кибербезопасности на финансовых рынках

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) и Госагентство по специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азербайджана подписали меморандум намерений.
Документ подписали главный исполнительный директор Палаты Ибрагим Алышов и заместитель начальника Госагентства Азер Ахадов, отмечается в сообщении MBNP.
В рамках сотрудничества Госагентство окажет Палате техническую помощь в сфере обеспечения IT-безопасности, формирования внутренней политики по информационной безопасности, проведении тренингов в данном направлении и в других вопросах.
В целом, Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана усилит меры по обеспечению информационной и кибербезопасности, борьбе с киберпреступностью и повышению уровня знаний сотрудников, занятых в сфере IT-безопасности финансовых рынков.
Благодаря вышеперечисленным мерам участники финансовых рынков получат постоянную защиту от возможных угроз и будет обеспечена безопасность услуг, оказываемых гражданам.
А.Азизов
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