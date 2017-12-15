Парламент Грузии по рекомендации Венецианской комиссии принял поправки к Конституции

Парламент Грузии в пятницу на пленарном заседании принял ряд конституционных поправок, рекомендованных Венецианской комиссией.
Поправки касаются избирательной системы, расширения прав Конституционного суда и свободы вероисповедания.
Парламентарии приняли поправку к Конституции, согласно которой в случае принятия гражданства другой страны гражданство Грузии автоматически не аннулируется.
Как заявил на заседании председатель парламента Ираклий Кобахидзе, это положение Конституции войдет в силу в апреле будущего года, после обнародования Конституции.
"Мы приняли поправки к Конституции, рекомендованные Венецианской комиссией. На принятии этих поправок настаивала парламентская оппозиция, однако на сегодняшнем пленарном заседании представителей оппозиции нет, и это говорит о многом", - сказал И.Кобахидзе.
Между тем парламент проголосовал и за поправку, которая была инициирована министерством юстиции лишь накануне. Речь идет о доступе к публичной информации.
"Данная поправка четко определяет информацию, представляющую государственную тайну", - сказал И.Кобахидзе.
Представители парламентской оппозиции считают эту поправку неприемлемой.
"По этой поправке представители властей и правящей партии "Грузинская мечта" могут по своему усмотрению присваивать той или иной информации гриф секретности, а значит, существенно ограничится доступ к публичной информации", - сказал представитель парламентской оппозиции Серго Ратиани.
Парламент Грузии в октябре этого года принял новую Конституцию Грузии, которая обеспечивает переход к парламентской республике и существенно ограничивает полномочия президента.
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