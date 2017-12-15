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Регион 15.12.2017 19:32

Парламент Грузии по рекомендации Венецианской комиссии принял поправки к Конституции

Парламент Грузии в пятницу на пленарном заседании принял ряд конституционных поправок, рекомендованных Венецианской комиссией.

Поправки касаются избирательной системы, расширения прав Конституционного суда и свободы вероисповедания.

Парламентарии приняли поправку к Конституции, согласно которой в случае принятия гражданства другой страны гражданство Грузии автоматически не аннулируется.

Как заявил на заседании председатель парламента Ираклий Кобахидзе, это положение Конституции войдет в силу в апреле будущего года, после обнародования Конституции.

"Мы приняли поправки к Конституции, рекомендованные Венецианской комиссией. На принятии этих поправок настаивала парламентская оппозиция, однако на сегодняшнем пленарном заседании представителей оппозиции нет, и это говорит о многом", - сказал И.Кобахидзе.

Между тем парламент проголосовал и за поправку, которая была инициирована министерством юстиции лишь накануне. Речь идет о доступе к публичной информации.

"Данная поправка четко определяет информацию, представляющую государственную тайну", - сказал И.Кобахидзе.

Представители парламентской оппозиции считают эту поправку неприемлемой.

"По этой поправке представители властей и правящей партии "Грузинская мечта" могут по своему усмотрению присваивать той или иной информации гриф секретности, а значит, существенно ограничится доступ к публичной информации", - сказал представитель парламентской оппозиции Серго Ратиани.

Парламент Грузии в октябре этого года принял новую Конституцию Грузии, которая обеспечивает переход к парламентской республике и существенно ограничивает полномочия президента.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]