Парламент Грузии по рекомендации Венецианской комиссии принял поправки к Конституции

Парламент Грузии в пятницу на пленарном заседании принял ряд конституционных поправок, рекомендованных Венецианской комиссией.

Поправки касаются избирательной системы, расширения прав Конституционного суда и свободы вероисповедания.

Парламентарии приняли поправку к Конституции, согласно которой в случае принятия гражданства другой страны гражданство Грузии автоматически не аннулируется.

Как заявил на заседании председатель парламента Ираклий Кобахидзе, это положение Конституции войдет в силу в апреле будущего года, после обнародования Конституции.

"Мы приняли поправки к Конституции, рекомендованные Венецианской комиссией. На принятии этих поправок настаивала парламентская оппозиция, однако на сегодняшнем пленарном заседании представителей оппозиции нет, и это говорит о многом", - сказал И.Кобахидзе.

Между тем парламент проголосовал и за поправку, которая была инициирована министерством юстиции лишь накануне. Речь идет о доступе к публичной информации.

"Данная поправка четко определяет информацию, представляющую государственную тайну", - сказал И.Кобахидзе.

Представители парламентской оппозиции считают эту поправку неприемлемой.

"По этой поправке представители властей и правящей партии "Грузинская мечта" могут по своему усмотрению присваивать той или иной информации гриф секретности, а значит, существенно ограничится доступ к публичной информации", - сказал представитель парламентской оппозиции Серго Ратиани.

Парламент Грузии в октябре этого года принял новую Конституцию Грузии, которая обеспечивает переход к парламентской республике и существенно ограничивает полномочия президента.