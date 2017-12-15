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СНГ 15.12.2017 20:02

Жээнбеков заявил Дворковичу о намерении увеличить объемы поставок киргизской продукции в РФ

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о приверженности республики стратегическому партнерству с Россией и указал на необходимость расширения торгово-экономических связей с регионами РФ.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства, президент С.Жээнбеков принял сопредседателя киргизско-российской межправительственной комиссии, вице-премьера России Аркадия Дворковича.

"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Киргизией и Россией, по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов, активизации сотрудничества между регионами двух стран", - сообщили в пресс-службе.

С.Жээнбеков подчеркнул, что "в политическом плане между Киргизией и Россией нет никаких разногласий и проблемных вопросов".

"Россия была и остается стратегическим партнером Киргизии. Нам нужно поддерживать стремление регионов к совместной работе и реализации конкретных проектов. Мы заинтересованы в увеличении объемов поставок продукции из республики в регионы России", - сказал он.

В свою очередь А.Дворкович поздравил С.Жээнбекова с избранием на должность президента Киргизии, отметив важность того, что свой первый зарубежный визит он совершил в Россию.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что российская сторона готова к углублению сотрудничества с Киргизией, в том числе торгово-экономическое. Он сообщил, что следующее заседание киргизско-российской межрегиональной конференции пройдет в Челябинске.

В пятницу в Бишкеке состоялась шестая межрегиональная киргизско-российская конференция, в которой принял участие вице-премьер России А.Дворкович.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРТНЕРСТВО


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