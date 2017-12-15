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СНГ 15.12.2017 17:36

Судьба 2 млн долларов, которые Улюкаев получил как взятку, будет решена после вступления приговора в законную силу - суд

Вопрос о судьбе 2 млн долларов, которые бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина как взятку, будет решен после вступления приговора экс-главе МЭР в законную силу.

"Согласно приговору, вопрос о 2 млн долларов будет разрешен после вступления приговора в законную силу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль в пятницу.

Она добавила, что "часть вещественных доказательств по делу суд постановил уничтожить".

Ранее в пятницу Замоскворецкий суд приговорил А.Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Также, согласно приговору, экс-министр на такой же срок после отбывания наказания лишен права занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.

Гособвинитель Борис Непорожный заявил, что прокуратура удовлетворена приговором и не видит оснований для его обжалования и ужесточения наказания экс-министру. Со своей стороны, защита А.Улюкаева намерена обжаловать решение суда как незаконное и несправедливое.

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Тэги: РОССИЯ, СУД, УЛЮКАЕВ, ДЕНЬГИ, СУДЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]