Юнкер надеется на успех переговоров по Brexit и на ратификацию соглашения парламентами ЕС и Великобритании

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в пятницу, что надеется на успешное завершение работы над соглашением по Brexit и на его ратификацию Европарламентом и парламентом Великобритании.

"Теперь наша задача - вместе с британскими друзьями выработать соглашение", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.

"Я надеюсь, что это соглашение будет одобрено как Европарламентом, так и парламентом в Лондоне", - добавил Ж.-К.Юнкер.

Он назвал британского премьера Терезу Мэй "сильным, вежливым и дружелюбным переговорщиком" и напомнил, что провел за переговорами по Brexit немало "дней и ночей".