Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев превысил $1 млрд против дефицита в $1,1 млрд годом ранее – ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-сентябрь 2017 года составил $1 млрд 62,7 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев 2016г составил $1 млрд 113,3 млн.

Согласно платежному балансу, профицит по нефтегазовому сектору за январь-сентябрь 2017 года составил $5 млрд, тогда как по ненефтяному сектору дефицит превысил $3,9 млрд.

По данным ЦБ положительно на счет текущих операций в отчетном периоде повлияли: рост профицита внешней торговли в 1,5 раза, рост ненефтяного экспорта на 11,6% и сокращение импорта, снижение дефицита по ненефтяным услугам и др. факторы.

По данным ЦБА, за 9 месяцев 2017 года объем внешнеторгового оборота составил $17,2 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $4,4 млрд. При этом 13,3% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 86,7% - на страны дальнего зарубежья.

В структуре экспорта, объем которого составил $10,8 млрд, на нефтегазовую продукцию пришлось 80,5% от общего объема товарного экспорта Азербайджана. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $8,4 млрд.

В структуре импорта, объем которого составил $6,4 млрд, на потребительские товары пришлось $2,8 млрд (включая $1 млрд – продовольственные товары).

Ранее со ссылкой на председателя правления Эльмана Рустамова сообщалось, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2017 года может составить $1,5-2 млрд.

А.Азизов