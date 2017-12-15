Суд оставил Улюкаеву государственные награды

Бывший министр экономического развития Алексея Улюкаева, осужденный на восемь лет колонии, не лишен наград по приговору суда.

"Как следует из приговора, суд не стал лишать Улюкаева наград", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

В ходе прений сторон гособвинение настаивало на лишении бывшего министра всех госнаград и званий. В том числе звания "заслуженный экономист", медали "За вклад в создание Евразийского экономического союза", ордена "За заслуги перед Отечеством", а также благодарностей и грамот президента и правительства РФ.

Ранее в пятницу Замоскворецкий суд признал А.Улюкаева виновным в получении взятки 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также, согласно приговору, экс-министр на такой же срок после отбывания наказания лишен права занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.