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СНГ 15.12.2017 17:52

Решение о продлении санкций протии РФ далось лидерам ЕС без споров - Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск завил в пятницу, что лидеры ЕС легко приняли решение о продлении экономических санкций против РФ, так как по этому вопросу не было разногласий.

"Все 28 членов ЕС абсолютно едины в том, что касается санкций против России", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По словам Д.Туска, "мы впервые сделали это (продлили санкции - ИФ), избежав споров и разногласий".

В четверг Д.Туск сообщил в "Твиттере", что лидеры стран ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.

"ЕС договорился о продлении экономических санкций против России", - написал он.

В письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на этот саммит председатель Евросовета Дональд Туск указывал, что А.Меркель и Э.Макрон сообщат о ходе выполнения минских соглашений "с" целью возобновления экономических санкций в отношении России".

Источник в Совете ЕС сообщал "Интерфаксу", что продление ограничительных мер предусматривается на шесть месяцев, и оно включит существующие на данный момент секторальные санкции без дополнений.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]