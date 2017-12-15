Решение о продлении санкций протии РФ далось лидерам ЕС без споров - Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск завил в пятницу, что лидеры ЕС легко приняли решение о продлении экономических санкций против РФ, так как по этому вопросу не было разногласий.

"Все 28 членов ЕС абсолютно едины в том, что касается санкций против России", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По словам Д.Туска, "мы впервые сделали это (продлили санкции - ИФ), избежав споров и разногласий".

В четверг Д.Туск сообщил в "Твиттере", что лидеры стран ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.

"ЕС договорился о продлении экономических санкций против России", - написал он.

В письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на этот саммит председатель Евросовета Дональд Туск указывал, что А.Меркель и Э.Макрон сообщат о ходе выполнения минских соглашений "с" целью возобновления экономических санкций в отношении России".

Источник в Совете ЕС сообщал "Интерфаксу", что продление ограничительных мер предусматривается на шесть месяцев, и оно включит существующие на данный момент секторальные санкции без дополнений.