Решение о продлении санкций протии РФ далось лидерам ЕС без споров - Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск завил в пятницу, что лидеры ЕС легко приняли решение о продлении экономических санкций против РФ, так как по этому вопросу не было разногласий.
"Все 28 членов ЕС абсолютно едины в том, что касается санкций против России", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
По словам Д.Туска, "мы впервые сделали это (продлили санкции - ИФ), избежав споров и разногласий".
В четверг Д.Туск сообщил в "Твиттере", что лидеры стран ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.
"ЕС договорился о продлении экономических санкций против России", - написал он.
В письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на этот саммит председатель Евросовета Дональд Туск указывал, что А.Меркель и Э.Макрон сообщат о ходе выполнения минских соглашений "с" целью возобновления экономических санкций в отношении России".
Источник в Совете ЕС сообщал "Интерфаксу", что продление ограничительных мер предусматривается на шесть месяцев, и оно включит существующие на данный момент секторальные санкции без дополнений.
Баку и Токио отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов
Президент Азербайджана выделил 7 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгаите
Дорохин: РФ заинтересована в стабильном южном соседе, берегите Азербайджан!
Азербайджан освобождает от НДС импорт летательных аппаратов и комплектующих для гражданской авиации
Бизнес-миссия Архангельской области 24-25 декабря посетит Азербайджан
Азербайджан и Дагестан будут сотрудничать в сфере переработки ТБО
Британский принц Гарри и американка Меган Маркл поженятся 19 мая
РПЦ может открыть приход в Нахчыване – Архиепископ Александр
BP-Azerbaycan совместно с Минобразования в январе 2018 года начнут проект по улучшению преподавания информатики в ряде школ Баку и Сумгайыта
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Компания Bakcell и Западный Университет подписали меморандум о сотрудничестве
Состоялся бизнес-форум и третий CEO Lunch Tbilisi
В Баку состоялся очередной семинар Методического центра русского языка при РИКЦ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении