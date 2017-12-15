ПИИ в экономику Азербайджана за 9 месяцев сократились на 17% - ЦБ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2017 года составили $4,5 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
В январе-сентябре 2016 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $5,4 млрд. Таким образом, за 9 месяцев 2017 года ПИИ сократились на 16,7%.
По данным платежного баланса, 83,8% прямых иностранных инвестиций за отчетный период пришлось в нефтегазовый сектор.
В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2017 года составил $728,7 млн (спад на 35,6%), удельный вес – 16,2%.
Согласно данным ЦБА, в январе-сентябре текущего года азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $1 млрд 610,8 млн (спад на 22,8%), в том числе в нефтегазовый сектор - $1 млрд 159 млн (спад на 22,9%), в прочие сектора - $451,8 млн (спад на 22,7%).
С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.
В целом, чистые финансовые активы по итогам 9 месяцев 2017 года составили $4 млрд 455,4 млн (спад на 2,6%), обязательства - $4 млрд 734,5 млн (рост на 85,2%).
Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2016 году составили $7,3 млрд и сократились на 2,7%.
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