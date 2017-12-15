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СНГ 15.12.2017 17:56

Ряд вещдоков по делу Улюкаева будет уничтожен - суд

Замоскворецкий суд Москвы постановил уничтожить ряд вещественных доказательств по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осуждённого в пятницу к восьми годам заключения за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Уничтожению по вступлению приговора в законную силу подлежат сумка из плотного материала коричневого цвета, ключ, плетеная корзина, прозрачная пленка и лента желтого цвета с надписью "Роснефть", четыре бутылки вина "Усадьба Дивноморское Сира Дивноморское", презентация ПАО "НК "Роснефть", - говорится в приговоре А.Улюкаева.

Речь идёт сумке-саквояже, в котором А.Улюкаеву были переданы $2млн И.Сечиным, а также подарочная корзина "Роснефти" с колбасными изделиями.

Последние были уничтожены ещё в ходе предварительного следствия, так как испортились.

Также после вступления приговора в силу будут уничтожены образцы "Тушь-7", сухие смывы с рук А.Улюкаева, компакт-диски, на которых запечатлена встреча экс-министра с И.Сечиным, флешкарта, детализация соединений бывшего чиновника, а также документы, изъятые в ходе выемок, и переписка.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]