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Это интересно 15.12.2017 17:58

Британский принц Гарри и американка Меган Маркл поженятся 19 мая

Бракосочетание принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года, сообщил в пятницу Кенсингтонский дворец.

Ранее во дворце сообщили, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королевская семья Великобритании возьмет на себя все затраты, связанные с торжеством.

О помолвке принца Гарри Уэльского с американской актрисой М.Маркл стало известно в ноябре. Тогда принц Гарри сообщил о своих намерениях королеве Соединённого Королевства Елизавете II и другим членам королевской семьи. Кроме того, принц получил благословение на брак у родителей М.Маркл.

В свою очередь королева Елизавета II и ее супруг Филипп, бабушка и дедушка принца, пожелали паре счастья. Герцог и герцогиня Кембриджские - старший брат принца Гарри принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон - также заявили, что очень рады за пару.

Отмечалось, что после свадьбы принц Гарри и М.Маркл будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца в Лондоне.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ЖЕНИТЬБА, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]