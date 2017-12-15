Британский принц Гарри и американка Меган Маркл поженятся 19 мая

Бракосочетание принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года, сообщил в пятницу Кенсингтонский дворец.
Ранее во дворце сообщили, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королевская семья Великобритании возьмет на себя все затраты, связанные с торжеством.
О помолвке принца Гарри Уэльского с американской актрисой М.Маркл стало известно в ноябре. Тогда принц Гарри сообщил о своих намерениях королеве Соединённого Королевства Елизавете II и другим членам королевской семьи. Кроме того, принц получил благословение на брак у родителей М.Маркл.
В свою очередь королева Елизавета II и ее супруг Филипп, бабушка и дедушка принца, пожелали паре счастья. Герцог и герцогиня Кембриджские - старший брат принца Гарри принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон - также заявили, что очень рады за пару.
Отмечалось, что после свадьбы принц Гарри и М.Маркл будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца в Лондоне.
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