Юнкер приветствовал прогресс в области оборонного союза ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое полное удовлетворение работой, которая проделана в Европейском союзе в оборонной области.

"Когда я докладывал Европейскому парламенту в июле 2014 года, что оборона - ведущий приоритет комиссии, которую я имею честь представлять, те, кто в то время комментировал это предложение, говорили, что я наивен, что я плохой реалист. Но я констатирую, что после первого изначального предложения комиссии мы совершили прогресс, который идет значительно дальше шагов, совершенных за последние 20 лет", - сказал Ж.-К.Юнкер на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе после завершения саммита ЕС.

Он считает, что проделана хорошая работа, особенно, что касается Постоянного структурированного сотрудничества в области обороны. В нем не просто объединились 25 государств-членов, но и согласованы 17 конкретных проектов.

"Итак, оборонный союз - это не болтовня, это очень конкретно, и комиссия сделает предложения, которые будут посвящены военной мобильности", - продолжил председатель Еврокомиссии.

Будет завершена работа по оборонному фонду. Еврокомиссия сделала свои предложения в ноябре 2016 года, и Ж.-К.Юнкер рад видеть, что и Совет ЕС уже занялся этой важной задачей.