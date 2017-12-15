Юнкер приветствовал прогресс в области оборонного союза ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил свое полное удовлетворение работой, которая проделана в Европейском союзе в оборонной области.
"Когда я докладывал Европейскому парламенту в июле 2014 года, что оборона - ведущий приоритет комиссии, которую я имею честь представлять, те, кто в то время комментировал это предложение, говорили, что я наивен, что я плохой реалист. Но я констатирую, что после первого изначального предложения комиссии мы совершили прогресс, который идет значительно дальше шагов, совершенных за последние 20 лет", - сказал Ж.-К.Юнкер на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе после завершения саммита ЕС.
Он считает, что проделана хорошая работа, особенно, что касается Постоянного структурированного сотрудничества в области обороны. В нем не просто объединились 25 государств-членов, но и согласованы 17 конкретных проектов.
"Итак, оборонный союз - это не болтовня, это очень конкретно, и комиссия сделает предложения, которые будут посвящены военной мобильности", - продолжил председатель Еврокомиссии.
Будет завершена работа по оборонному фонду. Еврокомиссия сделала свои предложения в ноябре 2016 года, и Ж.-К.Юнкер рад видеть, что и Совет ЕС уже занялся этой важной задачей.
Баку и Токио отказываются от визового режима для владельцев дипломатических паспортов
Президент Азербайджана выделил 7 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгаите
Дорохин: РФ заинтересована в стабильном южном соседе, берегите Азербайджан!
Азербайджан освобождает от НДС импорт летательных аппаратов и комплектующих для гражданской авиации
Бизнес-миссия Архангельской области 24-25 декабря посетит Азербайджан
Азербайджан и Дагестан будут сотрудничать в сфере переработки ТБО
Британский принц Гарри и американка Меган Маркл поженятся 19 мая
РПЦ может открыть приход в Нахчыване – Архиепископ Александр
BP-Azerbaycan совместно с Минобразования в январе 2018 года начнут проект по улучшению преподавания информатики в ряде школ Баку и Сумгайыта
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Компания Bakcell и Западный Университет подписали меморандум о сотрудничестве
Состоялся бизнес-форум и третий CEO Lunch Tbilisi
В Баку состоялся очередной семинар Методического центра русского языка при РИКЦ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении