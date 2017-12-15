Банк Испании понизил прогноз роста ВВП на 2018-2019 гг. из-за кризиса в Каталонии

Банк Испании понизил прогнозы экономического роста на следующие два года из-за политической неопределенности вокруг Каталонии, которая стремится к независимости.
Оценка роста ВВП в 2018 году ухудшена с ожидавшихся в сентябре 2,5% до 2,4%, в 2019 году - с 2,2% до 2,1%, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ЦБ.
В 2017 году прогнозируется рост на 3,1%.
Между тем правительство Испании еще в октябре, в разгар каталонского кризиса, ухудшило прогноз экономического подъема на 2018 год до 2,3% с ожидавшихся ранее 2,6%.
На долю Каталонии приходится 20% ВВП Испании.
Банк Испании повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2018 год с 1,3% до 1,5%. В 2019 году ожидается ослабление инфляции до 1,4%.
Безработица в Испании, которая остается в числе самых высоких в Европе, будет постепенно снижаться и достигнет 11% к концу 2020 года, прогнозирует ЦБ. В III квартале уровень безработицы в Испании снизился до 16,4% - минимума с 2008 года.
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