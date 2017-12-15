Азербайджан и Дагестан будут сотрудничать в сфере переработки ТБО

Азербайджан и Дагестан подписали меморандум о совместном развитии проектов переработки твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Документ был подписан в рамках встречи врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова с представителями азербайджанской компании ENEL Architectural.

Делегация из Азербайджана предложила проекты по созданию предприятий автоматической сортировки и переработке твердых бытовых отходов на территории Дагестана, а также строительство биоэлектростанции на органических отходах.

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