Бизнес-миссия Архангельской области 24-25 декабря посетит Азербайджан, сообщает пресс-служба губернатора области.
Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников встретился с делегацией Азербайджанской Республики во главе с вице-консулом генерального консульства в Санкт-Петербурге Эльчином Мамедовым.
"В.Иконников подчеркнул, что отношения между Архангельской областью и Азербайджаном имеют большую историю и динамичное развитие. В рамках визита в Архангельскую область делегация Азербайджана примет участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 80-летию Архангельской области. А уже 24-25 декабря запланирована бизнес-миссия Архангельской области в Азербайджан", - отмечается в сообщении.
На встрече был представлен итог совместного российско-азербайджанского культурного проекта – поэтический сборник «Притяжение пространства. Современная поэзия Архангельского Севера», изданная на русском и азербайджанском языке.
Представляя экономический и инвестиционный потенциал Архангельской области, В.Иконников выделил основные векторы дальнейшего двустороннего сотрудничества. Среди них – транспортно-логистическое направление, лесопромышленная отрасль, рыбопереработка, сфера образования, культура и туризм.
В свою очередь, Э.Мамедов отметил, что российско-азербайджанским дипломатическим отношениям в этом году исполнилось 25 лет. "Перспектив развития двусторонних отношений между Архангельской областью и Азербайджаном очень много. В первую очередь, это экономическое сотрудничество и гуманитарные связи. Наше сотрудничество укрепляется и развивается", – констатировал господин вице-консул.
А.Азизов
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