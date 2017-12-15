Бизнес-миссия Архангельской области 24-25 декабря посетит Азербайджан, сообщает пресс-служба губернатора области.

Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников встретился с делегацией Азербайджанской Республики во главе с вице-консулом генерального консульства в Санкт-Петербурге Эльчином Мамедовым.

"В.Иконников подчеркнул, что отношения между Архангельской областью и Азербайджаном имеют большую историю и динамичное развитие. В рамках визита в Архангельскую область делегация Азербайджана примет участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 80-летию Архангельской области. А уже 24-25 декабря запланирована бизнес-миссия Архангельской области в Азербайджан", - отмечается в сообщении.

На встрече был представлен итог совместного российско-азербайджанского культурного проекта – поэтический сборник «Притяжение пространства. Современная поэзия Архангельского Севера», изданная на русском и азербайджанском языке.

Представляя экономический и инвестиционный потенциал Архангельской области, В.Иконников выделил основные векторы дальнейшего двустороннего сотрудничества. Среди них – транспортно-логистическое направление, лесопромышленная отрасль, рыбопереработка, сфера образования, культура и туризм.

В свою очередь, Э.Мамедов отметил, что российско-азербайджанским дипломатическим отношениям в этом году исполнилось 25 лет. "Перспектив развития двусторонних отношений между Архангельской областью и Азербайджаном очень много. В первую очередь, это экономическое сотрудничество и гуманитарные связи. Наше сотрудничество укрепляется и развивается", – констатировал господин вице-консул.

А.Азизов