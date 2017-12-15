Эрдоган пообещал обратиться в ООН для отмены решения США по Иерусалиму

Турция обратится в Совбез ООН, чтобы добиться отмены решения США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы начинаем подготавливать предложение в ООН для отмены решения Америки по Иерусалиму", - заявил в пятницу Р.Эрдоган по видеосвязи, установленной с центральной площадью турецкого города Конья, где проходила демонстрация в поддержку Палестины.

По словам Р.Эрдогана, предложение будет внесено на рассмотрение Совбеза ООН, где США являются постоянным членом. В случае если Вашингтон наложит вето на предложение Турции, оно, по словам турецкого президента, будет направлено в Генассамблею ООН.

"Наряду с этим мы начинаем реализацию инициативы по увеличению (числа - ИФ) государств, признающих государство Палестина", - подчеркнул он.

6 декабря президент США Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.