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Дальнее зарубежье 15.12.2017 19:47

Эрдоган пообещал обратиться в ООН для отмены решения США по Иерусалиму

Турция обратится в Совбез ООН, чтобы добиться отмены решения США о признании Иерусалима столицей Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы начинаем подготавливать предложение в ООН для отмены решения Америки по Иерусалиму", - заявил в пятницу Р.Эрдоган по видеосвязи, установленной с центральной площадью турецкого города Конья, где проходила демонстрация в поддержку Палестины.

По словам Р.Эрдогана, предложение будет внесено на рассмотрение Совбеза ООН, где США являются постоянным членом. В случае если Вашингтон наложит вето на предложение Турции, оно, по словам турецкого президента, будет направлено в Генассамблею ООН.

"Наряду с этим мы начинаем реализацию инициативы по увеличению (числа - ИФ) государств, признающих государство Палестина", - подчеркнул он.

6 декабря президент США Д.Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о подготовке переноса туда из Тель-Авива посольства США.

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Тэги: ЭРДОГАН, ООН, ИЕРУСАЛИМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]