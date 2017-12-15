Россия и Египет подписали протокол для возобновления авиасообщения

Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, сообщил "Интерфаксу" представитель российского ведомства.

"Подтверждаю, протокол подписан", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что документ подписали в Москве глава Минтранса РФ Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фахти.

"Протокол начнет временно применяться уже через 30 дней. В документе заложены правовые основы, необходимые для осуществления деятельности уполномоченных компаний, которые могут приступить к выполнению подготовительных процедур, необходимых для начала выполнения рейсов", - отметил представитель Минтранса.

"Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года, - сказал М.Соколов, которого цитирует пресс-служба Минтранса. - Однако впереди предстоит много работы, так нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится".

Президент Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров на высшем уровне в Египте заявил о готовности к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. М.Соколов тогда же сообщил о возможности возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет в начале февраля.

Проект протокола о сотрудничестве с Египтом по безопасности гражданской авиации правительство РФ подготовило еще в феврале. Согласно документу, контролировать безопасность в аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в РФ, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. В марте М.Соколов заявлял, что РФ и Египет согласовали проект протокола, осталось лишь определить дату и место его подписания. Но в мае источник "Интерфакса" сообщал, что египетская сторона "более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов", что противоречит подготовленному ранее проекту.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.